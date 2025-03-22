Gaoussou Diarra, eğitim için geldiği İstanbul'da golcü oldu

AA & Ensonhaber

Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan 22 yaşındaki Gaoussou Diarra, öğrenciliğin yanı sıra Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Takımda süre alamayan Malili oyuncu, yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak 1. Lig ekibi İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına katıldı.

Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın dikkatini çeken Diarra, İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı ekiple kariyerinde ilk kez maça çıkan Diarra, 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Gençlerbirliği maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri iyice üzerine çeken Malili oyuncu, Türkiye'ye uzanan kariyer yolculuğunu, hedeflerini ve yaşadığı deneyimi AA muhabirine anlattı.

Mali'de 4 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini belirten Diarra, futbola olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığı söyledi.

"BURAYA OKUMAYA GELMİŞTİM"

Diarra, şunları dedi:

Küçüklükten beri futbola büyük bir tutkum vardı. Liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de okumaya karar verdim. Buraya okumaya gelmiştim. Sonrasında bir fırsat yakaladım ve profesyonel futbolcu oldum.

"TUZLASPOR'DA BİR GEÇMİŞİM OLDU"

Kariyerinde daha önce profesyonel maça çıkmayan Malili oyuncu, İstanbulspor'da deneme antrenmanlarında fark edildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buraya ilk geldiğimde futbola profesyonel olarak nasıl geçiş yapabileceğimi bilmiyordum. Sadece amatör kulüplerde ve kendimce idmanlara çıkmaya çalışıyordum. Tuzlaspor'da bir geçmişim oldu. Takımda bir yabancı kotası vardı, devam edemedim ancak orada 4-5 aylık bir süre idman yapma fırsatı buldum. Sonrasında menajerim beni İstanbulspor ile denemelere çıkardı. Denemelerdeki üçüncü günümde Osman Zeki Korkmaz hocamız beni takımda oynamaya layık gördü ve başkanımız da bana bu fırsatı sundu.

"BURALARDA OLMAYI BEKLEMİYORDUM"

Bu süreçte takım arkadaşlarının kendisine destek olduğunu anlatan Diarra, şu ifadeleri kullandı:

Aslında futbolculuğa başlarken buralarda olmayı beklemiyordum. Kendime her zaman 'Evet artık buradasın, kendini geliştirmen ve çabalaman gerekiyor' dedim. Takım arkadaşlarımın ve teknik direktörüm bana güvendi, bana tavsiyeler vermeye çalıştı ve şu an burada bir aile gibiyiz.

"ŞU ANDA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Hedefleriyle alakalı da konuşan 22 yaşındaki futbolcu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana kibar ve nazik davranıyor. Evet zorluklardan geldim. Kariyerim de çok erken başlamadı. Ancak beni izleyen insanlara örnek olmak istiyorum. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyi liginde hatta belki de Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamak gibi bir hedefim var.

"OYUN STİLİME EN YAKIN OYUNCUNUN NEYMAR OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Oyun stilini Neymar'a benzeten Diarra, Brezilyalı oyuncuyu idol olarak gördüğünü ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Çocukken Neymar'ı izlerken hep onun gibi olmak isterdim. O yüzden oynadığımda da hep Neymar'ın hareketlerini yapmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri onu idol olarak görüyorum, oyun stilime en yakın oyuncunun Neymar olduğunu söyleyebilirim.

"OKULUMU BİTİRMEK İSTİYORUM"

Futbolun yanı sıra eğitimine de devam etmek istediğini anlatan Diarra, şu değerlendirmede bulundu:

Hem okula gidip hem de futbol oynamak tahmin ettiğiniz gibi kolay değil. Hem okulu bitirmek hem de futbola devam etmek gibi bir planım var. Bazen maç programları çakışabiliyor ama yine de planlı ve organize bir şekilde giderek okulumu bitirmek istiyorum.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLU SEVİYORUM"

Gaoussou Diarra, Türkiye'de futbol kültürünün çok geliştiğini söyleyerek, şu şekilde görüş belirtti:

Türkiye'deki futbolu seviyorum. Burada biraz daha yoğun ve agresif bir oyun var. Futbol kültürü burada çok gelişmiş. Dolayısıyla Türkiye'deki futbolu sevdiğimi söyleyebilirim. Türkçem çok kötü değil, söylenenleri anlıyorum ancak konuşmada güçlük çekiyorum. Onu da geliştireceğime inanıyorum.

"ŞU AN TEK ODAĞIM İSTANBULSPOR"

Şu anda transferiyle ilgili aklında bir plan olmadığı ve tek odağının İstanbulspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu belirten Diarra, sözlerini şöyle noktaladı: