Gaziantep FK, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı! 6-1 Gaziantep FK, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Gaziantep FK 6-1'lik skorla kazandı.

Gaziantep FK, çok farklı kazandı

Konuk ekibin gollerini 11 ve 77. dakikalarda Denis Draguş, 32. dakikada Lazar Markovic ve 45+7. dakikada Papis Djilobodji, 67. dakikada Denis Draguş ve 90. dakikada Badji kaydetti.

Adana Demirspor'un golü ise 31. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.

Balotelli, kırmızı kart gördü

Adana Demirspor'da Mario Balotelli topsuz alanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Maç durdu

İki takımın karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle durdu. Yaklaşık 8 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.

Adana Demirspor, 44 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 38'e çıkardı ve kümde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep Fk, Karagümrük ile oynayacak. Adana Demirspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.