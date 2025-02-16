Gaziantep FK, evindeki 7. galibiyetini aldı

AA & Ensonhaber

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ev sahibi olduğu müsabakalarda Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Sivasspor'u yenen Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bodrum FK ile berabere kaldı, Samsunspor ve Galatasaray'a yenildi.

İÇ SAHADA 24 PUAN TOPLADILAR

Evinde oynadığı lig maçlarında 24 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takımlardan biri oldu.