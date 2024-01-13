Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacağı Süper Lig karşılaşmasının kapalı gişe oynanacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Bu kritik karşılaşma 14 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele öncesinde ise Gaziantep ekibi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.

Taraftarlara teşekkür edildi

Kırmızı-siyahlılar, yaptığı paylaşımda karşılaşmanın tüm biletlerinin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca yoğun ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür edildi.