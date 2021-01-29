Euro
8.8681
-0.4%
Dolar
7.304
-0.41%
Altın
436.57
0.49%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
265.000
14.11%
EXEN Coin
17.87
0.33%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Gaziantep FK-Galatasaray - CANLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 19:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

    22' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

    11' Marcao'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu ancak kontrolü iyi değil savunma uzaklaştırdı.

    3' Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz ceza alanına girer girmez vurdu Muslera topu kornere çeldi.

    1' Maç başladı.

    Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir