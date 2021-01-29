Gaziantep FK-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

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22' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

11' Marcao'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu ancak kontrolü iyi değil savunma uzaklaştırdı.

3' Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz ceza alanına girer girmez vurdu Muslera topu kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel