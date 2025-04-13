Gaziantep FK, Hatayspor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Murat Şahin'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Gaziantep FK oldu.

Gaziantep ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

HATAYSPOR, ÖNE GEÇTİ

Mücadelede ilk golü, 38. dakikada Hatayspor'dan Vincent Aboubakar kaydetti.

GAZİANTEP FK, EŞİTLİĞİ YAKALADI

45+3. dakikada ise Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, skoru 1-1'e getiren golü attı.

GAZİANTEP FK, 3 PUANI ALDI

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Gaziantep FK, 59. dakikada Halil Dervişoğlu ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e taşıdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.

GAZİANTEP FK, PUANINI 42 YAPTI

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Gaziantep FK, 42 puana yükseldi ve 7. sıra yerleşti.

HATAYSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI DEVAM EDİYOR

Ligde üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor ise 19 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Konyaspor'u konuk edecek.