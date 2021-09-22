Gaziantep FK: Hiçbir başarı tesadüf değildir

Süper Lig'in dişli takımlarından Gaziantep FK'nın santrforu Muhammet Demir, lig tarihinin en erken golünü atarken bu tarihi anların soyunma odasında daha önceden konuşulduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Muhammet Demir, Gaziantep FK-Başakşehir maçının 9. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Gaziantep FK paylaştı: Hiçbir başarı tesadüf değildir - İZLE

GOLÜ MAÇ ÖNCESİ EROL BULUT ANLATMIŞ

Gaziantep FK ise sosyal medya hesabından Erol Bulut'un maç öncesi yaptığı taktik konuşmasını yayınladı.

Genç çalıştırıcının paylaşılan videoda, "Santraya biz başlarken, topu orta sahaya iade ettiğinizde Mami, Joao hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibimize göstereceğiz! HÜCUM!" diyerek atılan golü tasvir ettiği anlaşılıyor.

Bu paylaşımın üstüne ise Antep temsilcisi "Hiçbir başarı tesadüf değildir" notu düştü.