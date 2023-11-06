Gaziantep FK, Rizespor'u net skorla geçti D, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Rizespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 20'de penaltıdan Maxim ve 50'de Dragus'un attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, 57'de kırmızı kart gördü.

Evinde üst üste üçüncü kez kazanarak 12 puana yükselen Gaziantep FK ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

14 puanda kalan Rizespor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

Gündem olan penaltı

Karşılamada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı gündeme oturdu.

19. dakikada konuk takım aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan topu Emirhan Topçu'ya bıraktı, Emirhan topu elle düzeltti.

Hakem Ali Şansalan topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.