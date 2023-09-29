Gaziantep FK, Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti Süper Lig'in 7. haftasında Samsun'a konuk olan Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

AA & Ensonhaber

3. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasına hareketlenen Dragus'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle sona erdi.

90+3'te Oliver Nitcham, penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de mağlubiyete engel olamadı ve Gaziantep, deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti.

