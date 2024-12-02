Gaziantep FK'nın Fenerbahçe maçındaki penaltı beklentisi

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Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ

Dakikalar 5'i gösterdiğinde Gaziantep FK forması giyen Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.

Gerçekleşen bu pozisyonun ardından ise konuk takım oyuncuları, Osayi Samuel'in topa eliyle temas ettiği yönünde hakem Alper Akarsu'ya itirazda bulundu.

Akarsu ise VAR'dan da bir uyarı gelmeyince oyunu sürdürdü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)