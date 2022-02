Gedson Fernandes: Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer edip yarım sezonluğuna Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes "Rize'ye geldiğim için mutluyum. Beşiktaş taraftarına şu anlık bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 4+1 yıllığına sözleşme imzaladığı ve sezon sonuna kadar Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Gedson, "Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik. Rize'de olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye'de yaşadım. Türk çayını seviyorum ve yeniden tatma imkanım oldu. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

"YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIM"

İşte Gedson Fernandes'in öne çıkan sözleri:

"Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu. 83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim."





"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Rizespor bana yardımcı olacaktır. Her geçen gün daha fazlasını vererek Rizespor'a yardımcı olacağım. Her ligin kendi karakteri var. Ben ligleri karşılaştırmayı sevmiyorum. Her gün kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ben de buna bakıyorum."

"İSTANBUL ÇOK GÜZELDİ"

"Türkiye'ye ilk geldiğimde tanıdığım Portekizli yoktu. O yüzden kimseyle konuşamadım. Geldikten sonra çok çabuk bir uyum süreci geçirdim. İyi arkadaşlıklar edindim. Brezilyalı oyuncularla konuşma şansım olmuştu. Onlar bana referans olmuştu Türkiye'ye gelmeden önce.

Türkiye'de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye'de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor. Bazı günler yeni yerleri keşfetmeyi istiyorum. Bazı günlerde evde dinlenmeyi tercih ediyorum. Boş zamanlarımda ne yaptığım, günüme göre değişiyor."

"BU SEZON RİZE'YE ODAKLIYIM"

"Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir."