Gedson Fernandes: Bugün iyi oynadık Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Başakşehir'le 1-1 berabere biten maçın ardından "Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken karşılaşmada sessizliği 16. dakikada Beşiktaş'ın golcü savunmacısı Omar Colley bozdu.

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve devre arasına 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda da tempo düşük kalırken maçın skorunu belirleyen gol ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Bugün iyi oynadık"

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, şunları dedi: