Gedson Fernandes: Bugün iyi oynadık

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken karşılaşmada sessizliği 16. dakikada Beşiktaş'ın golcü savunmacısı Omar Colley bozdu.
İlk yarıda başka gol çıkmadı ve devre arasına 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıda da tempo düşük kalırken maçın skorunu belirleyen gol ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
"Bugün iyi oynadık"
Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada. Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık.
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