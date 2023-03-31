Gedson Fernandes: Şampiyonluk imkansız değil Beşiktaş'ta Gedson Fernandes şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Şu andaki durumumuz puan açısından biraz sıkıntılı ama şampiyonluk imkansız değil" dedi.

Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın yetenekli orta sahası Gedson Fernandes, derbi ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sahadan güzel bir galibiyetle ayrılacağız"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Gedson, şunları söyledi:

"Önümüzde çok önemli bir maç var. Bunun bilincindeyiz. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Eminim sahadan güzel bir galibiyetle ayrılacağız."

"Şampiyonluk imkansız değil"

Gedson Fernandes, şampiyonluk yarışına dair şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki durumumuz puan açısından biraz sıkıntılı ama şampiyonluk imkansız değil. Elimizden geleni yapacağız. Her şey olabilir. Şampiyon olamazsak da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında mücadele edip orada başarılı bir performans sergilemek benim hedefim."

"Burada çok mutluyum"

Nesine'ye konuşan Portekizli futbolcu, ayrıca şu açıklamaları yaptı: