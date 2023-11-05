Gedson Fernandes: Taraftara karşı boynumuz bükük Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlı formayı giyen Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

24 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız" dedi.

"Taraftara karşı boynumuz bükük"

Portekizli orta saha ayrıca, "Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz" ifadelerini kullandı.