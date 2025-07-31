Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a veda

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, oyuncunun kalıcı transferi için 20 milyon 779 bin euro ödeneceği açıklanırken, şarta bağlı 7 milyon 272 bin euro bonusların olduğu duyuruldu.

"KARTALLAR YÜKSEK UÇAR"

Fernandes, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayınladı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Bir kere kartal, her zaman kartal.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Siyah-beyazlı kulüp de Gedson Fernandes için "Her şey için teşekkürler Gedson." sözlerini paylaştı.