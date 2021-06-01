Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Alman ekibi Stuttgart ile sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz yetiştiği kulübe veda etti.

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Almanya ekiplerinden Stuttgart ile 4 senelik sözleşme imzaladı.

Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe’ye veda etti.

“AVRUPA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM”

Yeni bir maceraya atıldığını belirten genç futbolcu, "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN EN GENÇ KAPTANI OLMUŞTU

Ömer Faruk Beyaz, 16 yaşında iken Emre Belezoğlu'nun son karşılaşması olan Çaykur Rizespor maçında kaptanlık pazubandını takarak Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.