Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan sporseverlere çağrı

AA & Ensonhaber

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor ile oynayacakları kritik karşılaşmaya tüm Ankaralıları davet etti.

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Gençlerbirliği, üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Bandırmaspor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda 20 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

"BURASI ANKARA"

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sungur, şu ifadeleri kullandı:

Hep söylendiği gibi lig uzun bir maraton. Belki koşmaya istediğimiz gibi başlayamadık. Zaman zaman çok gerilere düştüğümüz de oldu. Ama ligin bitmesine dört hafta kala bitiş çizgisini gören takımlar arasındayız. Bu son düzlüğü de koşarken aslında hep yaptığımız gibi sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Ama kazanma azmini bırakmamalı, Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşamak için de taraftarımızla beraber oyunun hep içinde olmalıyız. Pazar günü Bandırmaspor ile final tadında bir karşılaşmaya çıkacağız. Rakip ciddi. Ama taraftarımız hep söylüyor ya: Burası Ankara.

"HERKESİ BEKLİYORUM"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinin süreklilik bakımından en başarılı takımlarından biri olduğuna işaret eden Sungur, şunları kaydetti:

Aralıksız 29 yıl boyunca başkenti temsil ettik. Bu anlamlı başarıya birkaç sene ara vermiş durumdayız. 1. Lig'e de ismimizle, centilmenliğimizle değer kattık, fakat bu kadarı yeterli. Gençlerbirliği olarak eksikliğimizin hissedildiği Süper Lig'e kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. Maç biletleri fiyatlarını çok uygun belirledik. Yönetim olarak biz üstümüze düşeni yaptık. İstiyorum ki pazar günü Gençlerbirliği coşkusunu isteyen bütün hemşehrilerimiz bizimle beraber stadyumda yaşasın. Ben Ankaralıyım, başkenti seviyorum, evim barkım Ankara diyen herkesi pazar günü Eryaman Stadı'na bekliyorum. Sayın Valimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, tüm Ankara milletvekillerini, bütün ilçe belediye başkanlarımızı, Ankara'da üretenleri ve Ankara'da çalışanları temsil eden tüm STK başkanlarını Gençlerbirliği'miz için bu çok önemli günde yanımızda görmek isteriz. Haydi Ankara diyorum, gelin hep beraber 'Haydi Gençler' diye haykıralım.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçının bilet fiyatları, VIP hariç tüm tribünler için 20 lira olarak belirlendi.

LİGDE SON DURUM

Ligde 60 puanla 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün, Gençlerbirliği 2, Bandırmaspor ise 4 puan gerisinde bulunuyor.