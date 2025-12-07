Gençlerbirliği, Karagümrük karşısında 3 puanı 3 golle aldı

- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.
Gençlerbirliği, üper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 ev sahibi takım kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 69. dakikada M'Baye Niang'dan geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI
Başkent ekibi, Süper Lig'deki puanını 14 yaptı ve 13. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.
8 puanda kalan Karagümrük ise 18. ve sonuncu basamakta bulunuyor.
Gençlerbirliği gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak, Karagümrük ise Kocaelispor'u ağırlayacak.