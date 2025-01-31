Gençlerbirliği, Moussa Djitte'nin sözleşmesini feshetti

1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Senegalli forvet oyuncusu Moussa Djitte'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz ile Moussa Kalilou Djitte arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Moussa Kalilou Djitte'ye kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.