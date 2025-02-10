Gençlerbirliği'nde Peter Etebo sahalardan 2 ay uzak kalacak

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne orta saha oyuncusu Peter Etebo'dan kötü bir haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkent ekibinin Esenler Erokspor ile karşılaştığı 23. hafta maçında sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Etebo'nun, sol bacağındaki biseps femoris kasına ait intramuskuler tendonunda kısmi yırtık ve ileri düzeyde kanama tespit edildi.

YAKLAŞIK 2 AY YOK

Açıklamada Etebo'nun tedavisinin yaklaşık 2 ay süreceği belirtildi.