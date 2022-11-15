Gençlerbirliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in yüzde 20'lik bonservis bedeli için kendileriyle iletişime geçtiğini doğruladı.

Gençlerbirliği'nin teknik direktör Mustafa Dalcı ile düzenlediği imza töreninde, Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili açıklamalar geldi.

Başkan Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satıştan yüzde 20 paylarıyla ilgili Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söylerken, Ali Koç'un kendilerine yaptığı teklifi açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şunları söyledi: "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık."





"Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum"

Ayrıca Başkan Niyazi Akdaş "Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var, onları da bekliyoruz. Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum. Hatta ocak ayından önce açalım istiyoruz ki yeni transferlerle ön protokol yapıp onları takıma adapte edebilelim." ifadelerini kullandı.

"Arda da mal da satılır"

"Gitmeye niyetim yok." diyen başkan Niyazi Akdaş, şöyle konuştu: "Benim için 'Malı satacak, parasını alıp kaçacak.' diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez 'paramı kurtaracağım' lafını duydunuz mu? Personelin, futbolcuların maaşlarını ödüyorum, hiçbirinin alacağı yok. Ama bunun da bir sonu var, dipsiz kuyu değil. Kimse heveslenmesin 2,5 sene buradayım. 2,5 sene sonra genel kurula giderim, kazanırsam devam ederim. Süper Lig'e çıkıldığında 6 oyuncuya 6,5 milyon euro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar artıkça borç da artıyor. Ben buradayım, gitmeye niyetim yok. İlhan ağabeye seçildiğim gün mezarı başında söz verdim, 'Bu kulübü eski haline getireceğim ondan sonra bırakacağım.' dedim."





"Süper Lig'e çıkarız"

Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, transfer yasağını kaldıracaklarını vurgulayarak, "Hocamın gelirken tek şartı vardı. 'Transferi açın öyle gelirim.' dedi. Transferi açacağız, ışıklar görüldü. Allah'ın izniyle o işi de halledip, Gençlerbirliği'ni önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeye hocam ve yönetim olarak kararlıyız. Hatta daha da iddialıyız. Önümüzdeki senelerde gerçek yerimiz olan Süper Lig'e çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.