Gençlerbirliği'nin Antalya kampı tamamlandı

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, bugün Ankara'ya dönecek.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre milli arada Antalya'da kamp yapan teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Başkent ekibi, dünkü antrenman maçının ardından bugün salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
ANKARA'YA DÖNECEKLER
Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, bugün Ankara'ya dönecek.
GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEKLER
Gençlerbirliği, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürecek.
