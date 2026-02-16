Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, teknik direktörlük değişimi yaşandı.

Geçtiğimiz gün görevine son verilen Metin Diyadin'in yerine gelen isim belli oldu.

"HOŞ GELDİN LEVENT ŞAHİN"

Başkent temsilcisi, Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Levent Şahin" denildi.

Öte yandan Şahin, ünlü teknik adam Fatih Terim'in yıllardır yardımcılığını yapmasıyla hatırlanıyordu.

YILLARCA TERİM'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Öyle ki Fatih Terim'in, Galatasaray ve A Milli Takım dönemlerinde ekibinde yer alan Levent Şahin, deneyimli teknik adamın Al Shabab'da görev yaptığı dönemde de yardımcı antrenör olarak bulunmuştu.

Şahin, son teknik adamlık deneyimini Mart 2023-Haziran 2023 tarihleri arasında İskenderunspor'da yaşamıştı.