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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi.



Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

Buradan omuz omuza güçlü şekilde çıkacağız

Güzel ve verimli toplantı oldu. TFF ve Kulüpler Birliğiyle Türk futbolu sorunu hakkında geniş bir toplantı oldu. Sorunların çözümü ile ilgili değerlendirme ve görüşler ortaya koyuldu. Bu noktada katkı veren bütün başkanlara teşekkür ederiz. Son haftalarda yaşanan sorunlar bizi bir araya getirdi. Buradan omuz omuza güçlü şekilde çıkacağız. Bizim için önemli bir süreç. Bizim halkımız futbolu seviyor. 2024 Avrupa Şampiyonasında Milli Takımımız için önemli bir turnuva olacak. Kulüplerimizin ekonomik talepleri de var onları da değerlendirmeye aldık. Buradan güçlü şekilde çıkacağız. 2024 yılında başarılı bir süreç olmasını arzu ediyoruz. Her alanda başarılı bir Türk sporunun olmasını arzu ediyoruz. Sık sık bir araya geleceğiz.