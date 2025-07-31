George Gardi, Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı Ünlü menajer George Gardi, Wolfsburg'tan kalkan uçağa binmeden önce bir taraftardan gelen Donnarumma sorusunu cevapladı. Gardi, İtalyan kaleci için 'Deniyoruz, büyük oyuncular gelecek.' yanıtını verdi.