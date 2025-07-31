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George Gardi, Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı

Ünlü menajer George Gardi, Wolfsburg'tan kalkan uçağa binmeden önce bir taraftardan gelen Donnarumma sorusunu cevapladı. Gardi, İtalyan kaleci için 'Deniyoruz, büyük oyuncular gelecek.' yanıtını verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 09:17
George Gardi, Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılıların transfer operasyonlarını yürüten ünlü menajer George Gardi, Osimhen sonrası transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SONRAKİ TRANSFER DONNARUMA MI?"

Wolfsburg Havalimanı’nda taraftarların sorularını yanıtlayan Gardi, bir taraftarın “Sonraki transfer Donnarumma mı?” sorusuna cevap verdi.

Gardi'den taraftara “Deniyoruz” yanıtını geldi.

"BÜYÜK OYUNCULAR GELECEK"

Deneyimli menajer ayrıca, “Büyük oyuncular gelecek” diyerek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan taraftalar sosyal medyadan Donnarumma'yı takıma çağırmaya başladı.

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