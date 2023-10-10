Gianluigi Buffon: Bizim için tarihi bir gün İtalya'nın futbol elçisi Gianluigi Buffon, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

"Bizim için tarihi bir gün"

İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, açıklamanın ardından, "Bizim için tarihi ve önemli bir gün. Çok güzel bir an. Türkiye ile güzel bir iş birliğini paylaşmak başka bir heyecan. İki ülkenin iş birliği beni çok mutlu etti." dedi.

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"Örnek olmak istiyoruz"

Son olarak Buffon, "Türkiye ve İtalya'nın iş birliği, çok iyi bir örnek olmasını istiyorum geleceğe dönük olarak. Bu turnuva tarihinin örnek ev sahipleri olmak istiyoruz." sözlerini kullandı.