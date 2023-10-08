Giorgi Beridze'nin kolyesi çalındı, hırsız malzemeci çıktı 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

DHA

1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.

Bu maç öncesinde ise yeşil-siyahlı ekipte bir 'hırsızlık' olayı yaşandı.

Kocaelispor’un eylül ayında transfer ettiği Gürcistanlı futbolcusu Giorgi Beridze’nin soyunma odasından altın kolyesi çalındı.

İşine son verildi

Yapılan çalışma sonucu kolyeyi kulübün malzemecisi M.Ş.'nin çalıp kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. M.Ş. hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

5 bin euro değerindeki kolye ise M.Ş.'nin kolyeyi sattığı kuyumcuda bulundu. Kolye Beridze'ye teslim edilirken, malzemeci M.Ş.'nin de işine son verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)