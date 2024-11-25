Giovanni van Bronckhorst için karar: Gönderiliyor mu

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Beşiktaş, 2 farklı öne geçtiği Göztepe maçını 4-2 kaybederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybedip Başakşehir'le berabere kalan Kara Kartal, üst üste 4. maçında da kayıp yaşayarak lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü.

'YÖNETİM İSTİFA'

Beşiktaş tribünleri, Göztepe maçının son bölümünde takıma tepki gösterdi. Masuaku, kalan bölümde ayağına her topu aldığında tepki gördü. Beşiktaşlı oyuncular maç sonu taraftarlardan özür diledi.

Maç sonunda Beşiktaşlı oyuncular, yoğun tepki gördükleri tribünlere gidip taraftarlarla konuştu.

Gedson Fernandes taraftarlardan özür diledi. Siyah-beyazlı futbolseverler, oyunun son bölümünde yönetimi de hedef alıp, "Yönetim istifa" şeklinde birkaç kez tempo tuttu.

GVB İLE YOL AYRIMI!

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta takım ve yönetim kadar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da hedef tahtasında yer alıyor.

İlk olarak milli arada yaptığı izin gündem olan Hollandalı çalıştırıcı, ligde takımıyla çıktığı son 4 maçı kazanamadı ve zirve ile olan puan farkı 13'e çıktı.

Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali doğdu.

YÖNETİM TOPLANACAK

Hollandalı teknik direktörün geleceği konusunda toplanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, kararını kısa süre içinde verecek.