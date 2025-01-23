Giovanni van Bronckhorst, UEFA'da işe başladı

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1 Temmuz 2024'te göreve başladığı Beşiktaş'tan 30 Kasım 2024 tarihinde ayrılan Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu.

Siyah-beyazlılarda 1 Süper Kupa zaferi yaşayan Hollandalı teknik adam, UEFA'da işe başladı.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'taki görevinden alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle ayrılan 49 yaşındaki çalıştırıcı UEFA'da maç analisti oldu.

Bronckhorst, UEFA için maç izleyip analizlerini gönderecek.

SOLSKJAER DE MAÇ ANALİSTİ OLMUŞTU

Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra maç analisti görevini üstlenmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 20 MAÇA ÇIKTI

Bronckhorst, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Başarılı teknik adam, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.