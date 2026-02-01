Abone ol: Google News

Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü yenişemedi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü 0-0 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 15:41
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısında da her iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

