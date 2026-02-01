Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü yenişemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısında da her iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.