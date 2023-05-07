Giresunspor cephesinden Fenerbahçe'ye gönderme

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.
Bu maçın ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye bir gönderme yapıldı.
"Fener Ağlama" tezahüratları yapıldı
Giresunlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.
Öte yandan maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süren gerginlik yaşandı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)