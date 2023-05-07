Giresunspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile mücadele ediyor.

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68’ Gol… Giresunspor 1-1 Fenerbahçe (Bajic)

65' Giresunspor'da Mejia'nın yerine Kuwas oyuna dahil oldu.

64' Miha Zajc'ın ceza alanından yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.

60' Fenerbahçe'de Crespo, Zajc ve Osayi-Samuel oyuna girdi. Çıkan isimler; Mert Hakan, İsmail ve Valencia kenara geldi.

53' Borja Sainz, sağ kanattan koşu gösteren Serginho'ya uzun bir top göndermek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

47' Sol çaprazda topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci İrfan Can kontrol etti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Giresunspor 0-1 Fenerbahçe

45' İrfan Can Eğribayat, kalesine gelen 2 şutta da gole izin vermedi.

45' Serginho'ya yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek sarı kart gördü.

43' Hızlı gelişen hücumunda Sainz'in çevirdiği topa Bajic'ten önce Szalai müdahale etti.

39' Ceza alanın önünde topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

34' Kaleci Ferhat'ın topu uzaklaştırmak için kalesini terk ettiğini gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

33' Borja Sainz'in sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

26' Giresunspor'da Kadir Seven, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

20' Sağ köşeye yerden bir vuruş yapan Batshuayi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

20’ Gol… Giresunspor 0-1 Fenerbahçe (Batshuayi) (P)

19' Fenerbahçe, penaltı kazandı.

18' Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan 'izle' uyarısı üzerine incelemeye gitti.

17' Fenerbahçeli oyuncular, kornerde Arias'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekliyor.

16' Kornerde kafalardan seken topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat'ta kaldı.

11' Hakem Bahattin Şimşek, VAR ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.

10' Arda'nın ortasında arka direkte topla buluşan Valencia'nın topuna Hayrullah müdahale etti. Fenerbahçeli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

4' Giresunspor'da Görkam sağ çaprazda buluştuğu top bekletmeden kaleye göndermek istedi. Top yandan auta gitti.

2' Mert Hakan Yandaş uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top savunmadan sekti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi