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    Giresunspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 18:20
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    Giresunspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig’in 8. Haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe’ye konuk oldu.

    Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Giresunspor'un galibiyet golünü penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti.

    LİGDEKİ İLK GALİBİYET

    Göztepe, 61. dakikada David Tijanic ile penaltı atışından yararlanamadı.

    Bu sonuçla ligde galibiyetle tanışan Giresunspor puanını 5'e yükseltirken, Göztepe ise 5 puanda kaldı.

    Giresunspor ligdeki ilk galibiyetini aldı #1

     

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