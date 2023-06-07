Giresunspor, Süper Lig'e veda etti Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen İstanbulspor'un Ümraniyespor'u yenmesiyle 1. Lig'e düştü.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda İstanbulspor ile Ümraniyespor; Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

İstanbulspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jetmir Topalli, 61. dakikada Eduard Rroca, 90+4' Muammer Sarıkaya ve 90+7' Eze kaydetti.

İstanbulspor sezonu 41 puanla bitirdi

Bu sonucun ardından İstanbulspor, sezonu 41 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise Süper Lig'e 30 puanla veda etti.

Giresunspor, Süper Lig'e veda etti

Alt sıraları yakından ilgilendiren diğer maçta Giresunspor, Antalyaspor'u ağırladı. Kazanıp, İstanbulspor'un puan kaybını bekleyecek Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak İstanbulspor maçından beklediği haber gelmeyince Süper Lig'e veda etti.

Karşılaşmada Giresunspor'un gollerini 17. dakikada penaltıdan Rijad Bajic ve 59. dakikada Borja Sainz attı. Borja Sainz, golünün ardından formasını çıkardı ve sarı kart olduğu için ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Giresunspor, 40 puanla Süper Lig'e veda etti. Antalyaspor, sezona 41 puanla nokta koydu.

Süper Lig'e Samsunspor ve Rizespor yükseldi, son takım belli oluyor

Alınan bu sonuçlarla birlikte Ümraniyespor ve Giresunspor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. Düşen takımlar yerine ise Samsunspor ile Rizespor, Süper Lig'de yer alacak.

Lige yükselen son takım ise play-off finaliyle belli olacak. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynanacak mücadelede Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig bileti için karşılaşacak.