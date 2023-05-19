Giresunspor'da çapraz bağı yırtılan Arda Kılıç, ameliyat oldu

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Süper Lig'de 32 maç sonunda topladığı 31 puanla zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Giresunspor'a kötü bir haber geldi.

Yeşil-beyazlı takımın futbolcusu Arda Kılıç, çapraz bağındaki sakatlık sebebiyle ameliyat oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."