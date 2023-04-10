Giresunspor'dan MHK'ye tepki: Lale Orta acil istifa

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.

Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!"