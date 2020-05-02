Gökhan Gönül: Ayrılmayı düşünmüyorum Son günlerde Fenerbahçe'ye geri döneceği söylenen Gökhan Gönül, çıkan bu iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" dedi.

ensonhaber.com

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün, Caner Erkin ile birlikte Fenerbahçe'yle görüştüğü iddiaları son günlerde gündemi meşgul ediyordu.

Yeni sözleşme için uzun süredir siyah-beyazlı yönetimle görüşen 35 yaşındaki futbolcu, çıkan bu söylentilerin doğruluk payının olup olmadığını soran idarecilere net cevap verdi.

"FUTBOLU BURADA BIRAKACAĞIM"

Tecrübeli sağ bekin, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi.

Bu sezon ligde 22 maça çıkan Gökhan, 2 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.