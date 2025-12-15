Gökhan Sazdağı'nın yaptığı hatalar tepki topladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Ancak haftalar ilerledikçe yapılan hatalar peş peşe puan kayıplarına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçında topu ayağının altından kaçıran Sazdağı, Gaziantep ekibinin forveti Bayo'ya adeta al da at dedi.

GEÇEN HAFTA GAZİANTEP FK MAÇINDAKİ HATA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Top, Bayo'nun önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu da takımını öne geçirdi.

Dün akşam ise Trabzonspor karşısında dakikalar 25'i gösterdiğinde Sazdağı'ndan Beşiktaş taraftarlarına saç baş yolduran bir hata geldi.

Sazdağı, sağ köşeden açılan ortada auta giden topu kafayla indirdi.

Gökhan Sazdağı'nın indirdiği top adeta Muçi'ye asist niteliğinde oldu.

MUÇI'YE AL DA AT DEDİ

Muçi ise bu ikramı kırmayarak eski takımına karşı skoru 2-1'e getiren golü atmış oldu.

Maçın son anlarında ise Trabzonspor'un Zubkov'la attığı 3. golde yine Sazdağı'nın yaptığı kademe hatası dikkat çekti.

Sola çekip şut atacağı belli olan Zubkov’dan çalım yiyen Gökhan, beraberlik golünü önleyecek müdahalede bulunamadı.

Hal böyle olunca peş peşe gelen hatalar sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, 'Taylan Bulut'un ne eksiği var?' yorumlarında bulundu.