Gökhan Zan: Ben Galatasaraylıyım Futbol hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gökhan Zan, Beşiktaş'tan Galatasaray'a olan transfer sürecini anlattı. Zan, ''Beşiktaş, Galatasaray'a transfer olmama basamak oldu'' dedi.

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Beşiktaş, Galatasaray ve milli takım formaları giyen eski futbolcu Gökhan Zan, şimdilerde ise Hatayspor'un sportif danışmanlık görevini sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon günlerini evinde geçiren Zan, geçtiğimiz gün Fanatik'in sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayına konuk oldu.

''BEŞİKTAŞ, G.SARAY'A GİTMEMDE BASAMAK OLDU''

Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'Cam Adam' lakabıyla anılan Gökhan Zan, futbol hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferiyle ilgili de konuşan eski futbolcu, ''Ben Galatasaraylıyım... Beşiktaş bana çok şey kattı. Kariyerimde şampiyonluklar, Türkiye Kupası, Süper Kupa'lar kazandığım, kaptanlık yaptığım Türkiye'nin en büyük camialarındana birisi. Milli takıma yükselmeme, Galatasaray'a transfer olmama basamak oldu." ifadelerini kullandı.

''F.BAHÇE VE TRABZONSPOR DA İSTEDİ''

Siyah-beyazlı takımdan ayrılırken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da kendisine teklif yaptığını belirten Zan, ''Beşiktaş'tan ayrılırken Fenerbahçe ve Trabzonspor da beni istedi. Ancak ben Galatasaraylı olduğum için diğer kulüpleri düşünmedim. Futbolu bırakırken teklifler vardı. Antalyaspor'la 2 yıllığına anlaşmıştık ancak ben 'Galatasaraylı Gökhan' olarak anılmak istediğim için son anda vazgeçtim.'' şeklinde konuştu.