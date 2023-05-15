Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi İYİ Parti'den Hatay Milletvekili Adayı olan Gökhan Zan seçimde istediğini alamadı.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlarla gündem olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı.

Zan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İyi Parti Hatay milletvekili adayı olarak Meclis'e girmek için yarıştı.

Meclis'e giremedi

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İyi Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.

Teknik direktörlük kariyerine ara veren ve Konya'dan İyi Parti Milletvekili seçilen Ünal Karaman, siyaset alanında yeni bir kariyere başlayacak.