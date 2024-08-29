Göksel Gümüşdağ: 1-2 transfer daha yapacağız Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, St. Patrick's'i mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını ve gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

"İNŞALLAH DEVAMINI GETİRECEĞİZ"

Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ şu ifadelerini kullandı:

"Çok mutluyuz, bu mutluluğu yaşatan başta teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ı ve oyuncu kardeşlerimizin hepsini kutluyorum. Bugün Avrupa'da 56. maça çıktık, galibiyet sayımız, mağlubiyet sayısını geçti. Bu sezon Avrupa'da oynadığımız 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik bizi çok mutlu etti. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Lig aşamasına kaldık, ilk aşamayı hallettik, inşallah bundan sonra devamını getireceğiz."

"1-2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Gümüşdağ, "Başakşehir, 2 sezon önce Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı, bu sezon bu başarının üzerine çıkabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Neden çıkmasın? Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Hocamızın raporuna istinaden 1-2 transfer daha yapacağız. İnşallah emin adımlarla Avrupa'daki hedefimize yürüyeceğiz, ilk 16'ya ilk 8'e gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var diyorum, üstüne basa basa söylüyorum çünkü Avrupa çok kıymetli, öncelikle ülke puanına katkı sağlıyoruz, inşallah Beşiktaş ve Trabzonspor da play-off'u geçecekler. Zannediyorum 5 takım Avrupa'da aynı anda Türkiye'de ilk defa olacak. Bu maçlar adeta milli maç gibi, o yüzden bu maçları çok önemsiyorum. İnşallah yolumuza hem Avrupa'da hem de ligde devam edeceğiz."

"BU MAÇLAR ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde yollarına iddialı bir şekilde devam etmek istediklerinin altını çizen Başkan Gümüşdağ şöyle dedi: