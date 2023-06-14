Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe finalinde oyundan çıkmasının ardından formasını yere fırlatan Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Öte yandan Gümüşdağ'ın, tecrübeli sol bek ile sözleşme imzalamak istemediği öğrenildi.
Başkan, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde şunları söyledi:
Sözleşmemi uzatın diyordu. Ben bu olaya asla sıcak bakmıyorum. O hareketi hocama yaptı. Çok fazla konuşulacak bir şey kalmadı. Gereği neyse yapılır.
10 maçta oynamıştı
Karagümrük'le yollarını ayırdıktan sonra geride kalan sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, İstanbul temsilcisinde 10 maçta süre buldu.
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