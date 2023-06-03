Gol düellosunda Başakşehir, Adana Demirspor'u yendi Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’de 37. hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir, üç golle kazandı

Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86.dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Ev sahibi Adana Demirspor'da Younes Belhanda 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Adana Demirspor, dördüncülüğü garantiledi

Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor puanını 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'yükseltti.

Süper Lig'de son hafta Adana Demirspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.