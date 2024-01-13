Gol düellosunda Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup etti Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, üç golle kazandı

Alanyaspor'da Sergio Cordova, henüz maçın 2. dakikasında Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Başakşehir'de Deniz Türüç, 35. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. 45+1. dakikada Krzysztof Piatek, Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken ev sahibi ekip, 58. dakikada Joao Figueiredo ile bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti.

Alanyaspor, 61. dakikada Richard ile farkı bire indirse de yetmedi. Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Alanyaspor, 6 maç sonra kaybetti

Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 26 yaptı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.