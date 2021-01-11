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    Gol krallığında Boupendza zirveye yerleşti

    Gol krallığında Boupendza zirveye yerleşti

    Beşiktaş'a 2 gol atan Aaron Boupendza, toplam gol sayısını 12'ye çıkararak krallıkta zirveye yerleşti. 11 golü bulunan Larin ise 2. sırada.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 09:37
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    Süper Lig'de 18. hafta maçları, iki karşılaşma dışında tamamlandı.

    5 haftadır kazanan lider Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı.

    BOUPENDZA DURDURULAMIYOR

    Aboubakar ile 1-0 öne geçmesine rağmen Aaron Boupendza'yı durduramayan ve 2-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin'in golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.

    Beşiktaş'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 12'e yükselten Boupendza, krallıkta 1. sıraya yükseldi. 11 golü bulunan Larin ise 2. sırada yer aldı.

    Gol krallığında son durum:

    Boupendza: 12 gol
    Larin: 11 gol
    Maxim: 9 gol
    Aboubakar: 9 gol
    Diagne: 9 gol
    Rodallega: 8 gol

    Gol krallığında Boupendza zirveye yerleşti #1



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