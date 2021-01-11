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- Gol krallığında Boupendza zirveye yerleşti
Gol krallığında Boupendza zirveye yerleşti
Beşiktaş'a 2 gol atan Aaron Boupendza, toplam gol sayısını 12'ye çıkararak krallıkta zirveye yerleşti. 11 golü bulunan Larin ise 2. sırada.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 08:48
- Güncelleme : 11.01.2021 - 09:37
Süper Lig'de 18. hafta maçları, iki karşılaşma dışında tamamlandı.
5 haftadır kazanan lider Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı.
BOUPENDZA DURDURULAMIYOR
Aboubakar ile 1-0 öne geçmesine rağmen Aaron Boupendza'yı durduramayan ve 2-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin'in golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.
Beşiktaş'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 12'e yükselten Boupendza, krallıkta 1. sıraya yükseldi. 11 golü bulunan Larin ise 2. sırada yer aldı.
Gol krallığında son durum:
Boupendza: 12 gol
Larin: 11 gol
Maxim: 9 gol
Aboubakar: 9 gol
Diagne: 9 gol
Rodallega: 8 gol