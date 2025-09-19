Golden Boy ödülüne 4 Türk futbolcu aday

Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi.

100 kişilik aday listesi açıklanırken, listede dünya futbolunun parlayan genç yıldızları yer aldı.

Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue, Chelsea'den Estevao, listeye damga vuran isimlerden oldu.

DÖRT MİLLİ FUTBOLCU YER ALDI

Türkiye adına ise dört genç yetenek bu önemli listede kendine yer buldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurt'un hücum oyuncusu Can Uzun ve Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralanan Yasin Özcan, 100 kişilik listeye girdi.

KENAN YILDIZ 2024'TE KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Kenan Yıldız, bu yıl da güçlü adaylar arasında gösteriliyor. 3. turda yarışan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla, liste daralmaya devam edecek.

Türk futbolunun genç yeteneklerinin bu prestijli yarışmada yer alması, geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor.