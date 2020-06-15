Göztepe 95. yılını buruk kutladı

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle 95. kuruluş yıl dönümünü taraftarı olmadan kutladı.

Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran’da düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak yapılan meşale şov, bu sene sembolik olarak Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların yer alamadığı kutlamalarda, ilk meşaleyi sağlık personelleri yaktı.

Saha ortasında Başkanvekili Talat Papatya, Göztepeli doktorlar Emin Akıncıoğlu, Ömür Düzgünel, Yiğit Uyanıkgil, Özer Makay, Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Emin Bal ve Göztepe Kulüp Doktoru Halil Polat’ın yanı sıra korona virüs salgınını yenen taraftar Tuğçe Çakır Özer ile sporcular Ferhat Arıcan, Caner Türk ve Duru Kutluoğlu meşale yaktı.

1925 MEŞALE YAKILDI

Saatler 22.00’yi gösterdiğinde ışık ve müzik gösterileriyle birlikte stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna yerleştirilen insansız ateşleme sistemiyle Göztepe’nn kuruluş yılını simgeleyen bin 925 adet meşale yakıldı.

Özellikle Güzelyalı semtinde ve İzmir’in bir çok yerinde sarı-kırmızılı taraftarların bir araya gelmemesi için gün boyunca uyarılar yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak taraftarların toplanmalarına izin vermedi. Buna rağmen bazı taraftarların sahilde meşale yaktıkları görüldü.

"BURUK BİR KUTLAMA"

Bu sene diğer senelerden farklı olarak taraftardan yoksun bir kutlama gerçekleşmesinin burukluğunun yaşandığını belirten Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Doğum gününde insanlar ne hissederse biz ondan çok daha fazlasını yaşıyoruz. Aynı zamanda bir ilki yaşıyoruz. İlk defa, 95 yıllık tarihimizde kendi stadımızda böyle bir kutlama yapıyoruz. Aslında buruk bir kutlama oluyor. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci zor bir süreç. Normal koşullarda yapmak istediğimiz, 2006 yılından beri Güzelyalı sahilimizde yapılan kutlamaları bu sene yapamıyoruz.Bu geleneği yaşatmak adına, taraftarlarımızdan tüm dünyaya yayılan bu meşale ateşini söndürmemek için bu sene de burada sembolik olarak bir kutlama yapıyoruz. Aslında bir anma da diyebiliriz bunun adına. Bu pandemi sürecinde canlarını dişine takan tüm sağlık personellerimizin adına buradaki doktor arkadaşlarımız ilk meşaleyi yakacaklar. Biz de onlardan sonra meşalemizi yakarak, buruk da olsa bu sene böyle bir kutlamayı kendi stadımızda yapıyoruz" diye konuştu.