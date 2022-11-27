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    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı

    Göztepe-Altay maçında olay çıktı. Sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e sopayla vurdu. Yaşanan olaylar sonrası hakem Emre Kargın maçı tatil etti.
    • 27.11.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 20:43
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    TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde olay çıktı.

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir taraftar sahaya girdi ve elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Bu gelişmeler sonrası hakem maçı tatil etti.

    Taraftar kaleci Ozan'a saldırdı

    Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

    Ozan hastaneye kaldırıldı

    Maçın 25. dakikasında tribünlerden sahaya atlayan bir seyirci Altay kalecisi Ozan'a arkadan yaklaşarak köşe vuruşu bayrağının direğini kafasına vurdu ve Ozan yerde kaldı.

    Kaleci Evrim'in kafasında açılma olduğu bildirildi. Ozan olayın ardından devam eden bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilinci açık olduğu bildirildi.

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #1

    Maç tatil edildi

    Bu olay sonrasında Altay takımı oyuncuları soyunma odasına gitti. Mücadelenin hakemi Emre Kargın yaşanan olaylar sonrası maçı tatil etti.

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı İZLE

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #2

    (Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.)

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #3

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #4

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #5

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #6

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #7

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı #8


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