Göztepe, Konyaspor'u son dakikada gollleriyle devirdi

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde, Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük çekişmeye sahne olurken, kazananı son dakika golleri belirledi.
Göztepe, Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GÖZTEPE, 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri; 90+8. dakikada penaltıdan Romulo, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.
SERİ 5 MAÇA ÇIKTI
Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe, Konyaspor maçıyla galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.
GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA OYNAYACAK
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e çıkardı. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış