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    Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı

    Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 11:02
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    Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı

    Süper Lig takımlarından Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim netleşti.

    ANLAŞMA TAMAM

    İzmir ekibi, Tayfun Korkut ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

    47 yaşındaki teknik adam için resmi açıklama kısa bir süre içerisinde yapılacak.

    Daha önce Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut, ilk kez Süper Lig'de görev yapacak.

    Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı #1

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